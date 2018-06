Gran galà di danza: le étoiles internazionali sulle punte per beneficenza

Il Gran galà della danza conclude l’International Dance Summit 2018 e vede gli allievi esibirsi sullo stesso palco di étoiles internazionali e nazionali. L'8 luglio al teatro delle Muse al via lo spettacolo in cui si esibiscono alcune étoiles della danza internazionale e nazionale: Constantine Allen e Myriam Simon - Principal Dancers – Les Grands Ballets Canadiens de Montréal Renjie Ma e Alice Pernao - Principal Dancers Ballet de L’Opéra National du Rhin, Ovidio Iancu e Cristina Dijmaru – Principal Dancers National Opera Bucarest, Roberto Doveri e Matilde Di Ciolo - Compagnia Antitesi – Balletto di Toscana, Compagnia VisBallet composta dalle ballerine Debora Barontini, Maria Sole Bartolini, Eleonora Brasili e Marika Cacciani. Per informazioni sui biglietti contattare la Fondazione Regionale Arte nella Danza: 071/84612 - email: eugenia.morosanu@libero.it.

Dal 2014, seguendo una profonda vocazione al sociale, Eugenia Morosanu ha avviato delle collaborazioni con associazioni e fondazioni impegnate nel sociale, dedicando il Gran Gala della Danza a raccolte fondi per la Fondazione Francesca Rava di Milano e la Fondazione Telethon. Anche quest’anno la serata sarà dedicata ad un ente benefico: la Cooperativa Sociale Onlus Oasi di Paradiso di Ancona.