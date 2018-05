Gran galà della ginnastica: sul palco torna l'appuntamento con le giovani atlete

Il 2 giugno alle 20.30 torna al teatro delle Muse lo spettacolo ”Sogni incantati”, il Gran Galà della ginnastica: un saggio di fine anno dei corsi di psicomotricità, ginnastica artistica e ginnastica ritmica del CUS Ancona. Circa 110 bambine ed adolescenti (dai 4 ai 16 anni), tra cui qualche maschietto della psicomotricità, rappresenteranno sul palco, alcune favole Disney. Due gli ospiti: il Mago Baldo con una esibizione che sarà graditissima da tutti e le campionesse Italiane di ginnastica ritmica della Faber di Fabriano che si esibiranno sul palco.

L’evento sosterrà un'associazione Onlus che opera nel territorio. Questa volta sarà Dentro il Sorriso, rappresentata da Massimo Cagnoni, la cui opera sociale è all’interno del reparto di Oncoematologia Pediatica dell’Ospedale Salesi. A loro parte dell’incasso e tutta la visibilità possibile. Importanti i patrocini: Comune di Ancona, Università Politecnica delle Marche e CONI Regionale Marche. La vendita dei biglietti (12 euro in platea, 10 in galleria, riduzioni per i bambini) vendita presso la biglietteria delle Muse.