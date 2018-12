Gran Circo Rossini: torna la CircOpera ispirata al "giallo storico"

Un giallo storico tra lirica e circo, ispirato al testamento di Gioachino Rossini più volte modificato dal compositore, va in scena domenica 30 dicembre ore 16 al Teatro Gentile di Fabriano nell’ambito del progetto “Marche inVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma” con il sostegno di Mibact Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo e Regione Marche, in collaborazione con Consorzio Marche Spettacolo e Amat, e con il patrocinio di Comune di Fabriano e Comune di Cerreto d’Esi.

È il Gran Circo Rossini, CircOpera che celebra il grande compositore pesarese in occasione dei 150 anni dalla morte. Lo spettacolo arriva nella città della carta dopo aver debuttato con successo nella Stagione Lirica 2018 del Teatro Pergolesi di Jesi; si tratta di una proposta inedita, che coniuga la tradizione operistica italiana con la tradizione musicale del circo, e che unisce giovani compositori e artisti di circo, cantanti, strumentisti e un grande danzatore. Nuova la produzione, della Fondazione Pergolesi Spontini in collaborazione con El Grito Circo Contemporaneo all’antica. Scritta da Giacomo Costantini - che ne è anche il regista – con la musica di Matteo Salvo e Giuseppe Pitarresi da Gioachino Rossini, l’opera è diretta da Angelo Michele Errico, le scene sono di Benito Leonori, i costumi di Beatrice Giannini, le luci di Marco Scattolini. In scena sono il coreografo e danzatore Giorgio Rossi, e gli artisti Fabiana Ruiz Diaz, Luca Salata, Giulia Arcangeli, Alejandro Paredes Sapper, Paolo Locci, Giacomo Costantini e la piccola Nina Costantini. Cantano Andrea Tabili, So Hyun Lee, Katia di Munno, Lucia Conte, Linwei Guo, Eleonora Nota, Carmela Osato, Martina Rinaldi, Luca Giorgini, Anastasia Petrova, Margherita Hibel, Mario Luciano Alboreto Greco, Stefano Gagliardi, Joanna Lewinska, Lucia Conte. Cantanti ed Ensemble orchestrale del “Gran Circo Rossini” sono stati selezionati nell’ambito del corso di formazione professionale per cantante lirico solista e del corso per professore d’orchestra I e II del Progetto Sipario Bis Bis organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini e finanziato dalla Regione Marche.



Biglietti: posto unico (platea e palchi) intero € 25 – ridotto € 22, loggione intero € 10, bambini/ragazzi under 18 € 5. Ridotto speciale € 5 per i residenti a Fabriano e Cerreto d’Esi (promozione valida in ogni settore fino ad esaurimento posti disponibili). Per informazioni: 0731 206888.