Gospel night: il Natale è ancora più magico con le voci dei The Howard Gospel Choir

A ruba i biglietti per l'appuntamento di Ancona Jazz più atteso dell'anno, la Gospel Night, in programma mercoledì 19 dicembre (ore 21.30) al Teatro delle Muse: sul palcoscenico, direttamente da Boston, il The Howard Gospel Choir, energica formazione statunitense con ben 12 cantanti, 1 tastierista e il direttore del coro, in Italia per sole due date, una di queste ad Ancona. L'Howard Gospel Choir ha condiviso il palco con artisti importanti come Stevie Wonder, Berry Manilow, Tony Bennett, Ne-Yo, The Beach Boys e Zucchero Fornaciari. Inoltre si è esibito alla presenza di grandi figure politiche quali il Presidente Obama, Dr. Henry Louis Gates, Jr., il Reverendo Jesse Jackson e il Reverendo Dr. Jeremiah A. Wright, Jr. Fondato nel 1968 da Melanie Russell (Lee) e Rosalind Thompkins (Lynch), l'Howard Gospel Choir (HGC) di Boston è il primo coro collegiale di grande portata negli States: è composto da più di settanta persone e comprende gli studenti e alunni dell'Howard University e delle comunità circostanti. Grazie al contributo di musicisti eccezionali, il repertorio abbraccia il gospel contemporaneo e tradizionale, gli inni e i Negro spirituals. Membri celebri di questo ensemble sono i vincitori dei Grammy come Richard Smallwood, Coré Cotton (member of Sounds of Blackness), Elbernita “Twinkie” Clark of the legendary Clark Sisters, e star dell'R&B come Ángela Winbush. Per cinquant'anni l'Howard Gospel Choir ha raggiunto livelli elevati, esibendosi in molti luoghi prestigiosi come la Casa Bianca, il Capitol Building, la DAR Constitution Hall e la Washington National Cathedral. Nel 2016 è uscito l’ultimo album Glorious God: il cd è una raccolta di brani che riflettono appieno il loro genere musicale. Oltre ad essere rimasto per più di dieci settimane nella Top 30 Charts della Gospel Music, questo album unico è stato nominato per due Stelle Awards 2017, 4 Rhythm of Gospel Awards and 1 Steeple Award.

Biglietti: poltronissime intero 27,00 - ridotto 23,00 (+ 2,50 d.p.), poltrone: intero 22,00 - ridotto 19,00 (+ 2,00 d.p.), 1^ galleria: intero 17,00 - ridotto 15,00 (+ 1,50 d.p.), 2^ galleria, palchi laterali: intero 12,00 - ridotto 10,00 (+ 1,00 d.p.), 3^ galleria: intero 9,00 (+1.00 d.p.). Riduzioni: soci COOP, soci ARCI, giovani fino a 26 anni, adulti oltre 65, soci Marche Jazz Network 2018, soci FAI, soci Marche Teatro Card. Orari biglietteria Teatro delle Muse: da martedì a sabato: 9,30 – 13,30, giovedì e venerdì: 9,30-13,30 / 16.