Godog: domenica al sapore di malto con il birrificio aperto per un giorno

Una domenica da vivere a tutta birra: il 29 aprile, alla birreria Godog, in via Aquaticcio a Jesi, le porte si aprono a tutti per festeggiare in allegira dalle 16 fino a tarda notte.

Il programma è ricco e variegato: musica da vivo con Le Rimmel, un gustoso bbq di Ariel e Alejandro e da un fiume di birra da provare e assaggiare.