Goal: il calcio di provincia raccontato a teatro

Il calcio raccontato dall'attore e regista Stefano Tosoni a teatro. Domenica 9 alle ore 18 salirà sul palco del Teatro Mestica di Apiro per raccontare goal e azioni indimenticabili mentre ci sarà una parte strumentale, composta, improvvisata ed eseguita da Lucio Matricardi.

Lo spettacolo Goal racconta di un calcio primitivo, sporco, vero e puro. Non è il calcio patinato dei grandi campioni, degli sponsor, delle televisioni, del doping, delle scommesse, dei contratti miliardari...no, è un calcio primitivo, sporco, vero, puro! E’ il calcio che giocavamo a tredici anni nel campetto dei preti dietro la chiesa, oppure ai giardinetti, per strada, nei parcheggi, allo stadio del paese con gli spogliatoi di due metri per due e il custode a viver lì dalla notte dei tempi.

Ingresso: 10 euro e ridotto 5 euro. La biglietteria sarà aperta il giorno stesso dello spettacolo nei seguenti orari 10:30-12:30/ 15 in poi. Per info e prenotazioni 3397954173/ 3409374451, teatromestica@virgilio.it.