Global strike for future: dal Passetto parte il corteo per il clima

Il 24 maggio al via il secondo sciopero per il clima: Global strike for future. Si parte dal Monumento dei caduti per chiedere azioni politiche decisive in tema di adattamento e mitigazione climatica. Ad interventire il dottor Fabio Polonara, docente di Fisica tecnica industriale all'Università Politecnica delle Marche e Umberto Giostra, docente di Fisica dell'atmosfera e Climatologia all'Università degli Studi di Urbino. Inoltre saranno presenti gli studenti di vari istituti scolastici e chiunque voglia partecipare.

Ecco il programma:

ore 9: davanti al monumento del Passetto;

ore 9.45: partenza del corteo. Si percorrerà la prima parte del Viale della Vittoria per poi deviare e giungere in Piazza del Papa.

ore 11: interventi dei professori e dei ragazzi in Piazza del Papa

ore 12: saluti.