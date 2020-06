Giuseppe Chiari, suono, parola, azione: la mostra a Palazzo Bisaccioni

Il celebre pittore Giuseppe Chiari in mostra a Jesi dal 27 giugno al 22 novembre a Palazzo Bisaccioni. La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi in collaborazione con la collezione privata di Roberto Casamonti di Firenze, presenta la mostra Giuseppe Chiari. Suono, Parola, Azione a cura di Stefano Verri che racconta il percorso di Chiari musicista, compositore e artista concettuale, che è stato una delle figure cardine dell’arte italiana del ventesimo secolo. La mostra si tiene in piazza Colocci, 4 e l'ingresso è libero dal lunedì alla domenica dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30. Chiuso il 15 agosto. Visite guidate su prenotazione al numero 0731/207523.

La mostra Giuseppe Chiari. Suono, Parola, Azione intende rappresentare con oltre trenta opere visive e una selezione di video il percorso di ricerca che Chiari fece tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del Novecento; un percorso che prova ad essere completo, ma che sicuramente non pretende di essere esaustivo della vasta produzione e della complessità del pensiero dell’artista fiorentino. Vicino all’ambiente Fluxus, Chiari utilizza la musica - o meglio la sua personale riflessione sulla musica – come linguaggio privilegiato per segnare quella rottura con le arti tradizionali che questo movimento di neo-avanguardia andava proponendo a partire dai primi anni Sessanta. Una riflessione che lo porterà a ripensare la musica a metterne in discussione i canoni fondamentali per approdare a nuove intuizioni teoriche che tendono verso la totalità e l’universalità del fare artistico.