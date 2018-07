Nella giungla della città: l'irruzione del reale va in scena alla Mole

Debutta giovedì 19 luglio alle ore 21.30 nella Corte della Mole Vanvitelliana di Ancona "Nella giungla delle città. L'irruzione del reale/ 3. La porta" della regista e drammaturga Sonia Antinori, spettacolo finale del progetto vincitore del bando MigrArti Spettacolo 2018 del Mibact inserito nell’ambito della Rassegna “Sensi d’estate” del Museo Tattile Statale Omero (ingresso libero, in caso di pioggia si svolgerà al Teatro sperimentale L. Arena). Saliranno sul palco della Mole gli attori del laboratorio “Jungle People” di Ancona, provenienti da Senegal, Mali, Costa d’Avorio, Nigeria, Liberia, Bangladesh, Guinea Bissau e Camerun, con la partecipazione straordinaria di Carla Manzon, attrice diretta - tra gli altri - da registi quali Tadeusz Kantor e Peter Stein, e con gli attori Desirée Domenici e Giacomo Lilliù. Lo spettacolo è gratuito e aperto a tutti.



Attori e pubblico si confronteranno ancora una volta su convivenza civile, accoglienza e diritti in uno spettacolo in cui i conflitti vengono messi a nudo e le conclusioni sommarie superate da una contronarrazione sulla mutazione sociale in atto dalla viva voce dei testimoni. In scena un teatro della realtà, una nuova forma d’arte che mette insieme piano estetico e contenuto, restituendo il teatro al suo primato: quello dell’immediatezza. Il percorso che ha condotto il pubblico in questo viaggio teatrale multiculturale, concepito nell'ambito del Bando MigrArti 2018, indetto dal MIBACT per la valorizzazione delle culture immigrate e lo sviluppo del dialogo interculturale, è partito martedì scorso con uno spettacolo itinerante ideato espressamente per lo spazio labirintico della Rocca Roveresca di Senigallia: Nella giungla delle città. L’irruzione del reale 1. Il Castello. I componenti del gruppo Jungle People di Senigallia, hanno realizzato un lavoro che attraverso installazioni, teatro danza, narrazione e musica ha condotto il pubblico in una riflessione sui temi della convivenza civile, l’accoglienza ed i diritti. Analogamente lo spettacolo di sabato scorso in Piazza Federico II di Jesi, Nella giungla delle città. L’irruzione del reale 2. La Piazza, è stato messo a segno dal gruppo Jungle People di Jesi, che prendendo a prestito le forme e i colori del mercato e della piazza, ha proposto al pubblico una performance esplosiva e popolare, vera e propria irruzione del reale nel tessuto urbano della città. Come i primi due, anche l’ultimo appuntamento di Ancona, che andrà in scena giovedì alle 21.30 è frutto degli esperimenti laboratoriali teatrali che negli ultimi mesi hanno impegnato l’associazione Malte e oltre 80 immigrati di I e II generazioni in una vera e propria palestra di democrazia attraverso lo studio del testo di Bertolt Brecht Nella giungla delle città, sulla natura antagonista dell’essere umano, per arrivare alla realizzazione di una riscrittura contemporanea in tre parti, scritta da Sonia Antinori: una contronarrazione sulla mutazione sociale in atto, a partire dalla viva voce dei testimoni. Anche per questa ultima occasione è stato individuato un luogo dal forte valore simbolico ed estetico, che aiuti ad avviare anche simbolicamente una riflessione su un nuovo modello di città aperta ed accogliente.



Gallery