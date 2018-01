Incontri: i genitori di Giulio Regeni ospiti al convegno della pace

Incontro emozionate con Claudio e Paola Regeni, genitori del giovane ricercatore Giulio, ucciso nel 2016 al Cairo in circostanze ancora poco chiare. l convegno della “Giornata della pace 2018” è dedicato a questa triste vicenda e il dialogo si terrà insieme a due ex insegnanti di Giulio, Bruno Lasca, Jesino ed ex Assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Fiumicello e Michela Vanni, insegnante di Laboratorio Teatrale nella scuola media di Fiumicello.



Dopo i saluti del Sindaco di Jesi, Massimo Bacci, inizierà il dialogo con tutti gli ospiti per raccontare e capire chi era Giulio, che cosa è accaduto in Egitto e qual è lo stato delle indagini per risalire alla verità sulla sua scomparsa. L’incontro del 6 gennaio vuole essere un'occasione per rafforzare quella che viene definita la "scorta mediatica" richiesta dai genitori di Giulio per arrivare a fare piena luce sulla triste vicenda del figlio. Si comincerà alle ore 17 preceduti dall’apertura dei "Mercatini solidali" delle Associazioni della Consulta per la Pace, nell'atrio del Palasport "E.Triccoli", alle ore 16. L'ingresso è libero.