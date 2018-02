Giro dei forti: in mountain bike alla scoperta delle fortezze doriche

Il 10 e 11 marzo al via il Giro dei forti in mountain bike, con partenza alle 15 dal Monumento del Passetto: una pedalata in mountain bike per le vie della città, aperta a tutti, che tocca i vari forti di Ancona, tra cui Cardeto, Colle Guasco, Arco di Traiano, Mole Vanvitelliana, Forte Scrima, Cittadella, Forte Umberto (Osservatorio Astronomico), Forte Altavilla.

Il costo è di 10 euro e i partecipanti saranno accompagnati da guide esperte. Infine sarà previsto un piacevole ristoro.Per informazioni è possibile consultare il sito www.gfancona.it.