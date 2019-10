Giovanni Seneca e le sue tracce in concerto

Domenica 6 ottobre al Parco del Cardeto, polveriera Castelfidardo, va in scena il concerto di Giovanni Seneca. L'evento è ad ingresso libero.

Tracce è un recital per chitarra sola completamente incentrato su composizioni originali, scritte da Giovanni Seneca, che hanno come tratto saliente la fusione tra colto e popolare. I brani presentati in programma sono stati scritti per diverse formazioni in diversi periodi e in questo recital vengono riportate alla loro origine creativa per chitarra sola.