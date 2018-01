Giorno della memoria, in biblioteca per ascoltare la storia del “Testimone d’amore”

Mercoledì 24 gennaio alle 17.00 si terrà l’iniziativa “Testimone d’amore” presso lo Spazio Incontri della Biblioteca (ingresso da Piazza del Plebiscito 33). La sociologa Paola Vinay, a lungo residente ad Ancona, ma nata a Firenze, parlerà della testimonianza del padre, Tullio Vinay che si adoperò per salvare numerosi ebrei durante la sua permanenza come pastore a Firenze: per questo suo impegno venne insignito del titolo di Giusto tra le Nazioni nel 1982.

L’iniziativa è stata organizzata in occasione del concerto per la memoria “Different Trains” organizzato dalla Società Amici per la Musica Guido Michelli che si terrà mercoledì sera alle ore 20 presso la Mole.