Giorno della memoria: Falconara celebra con l'incontro al museo

Domenica 27 gennaio al Museo della Resistenza di Falconara ci sarà anche il dottor Marco Ascoli Marchetti, presidente della comunità ebraica di Ancona. Al via dunque uno spettacolo teatrale, incontri a tema e visite guidate al Museo della Resistenza, letture animate per far comprendere ai bambini l’orrore dell’Olocausto: è con queste iniziative che il Comune di Falconara celebra il Giorno della Memoria.



Un importante appuntamento è quello di domenica 27 gennaio, ricorrenza ufficiale del Giorno della Memoria, celebrato in tutto il mondo: alle 10.30 il Museo della Resistenza ospiterà l’iniziativa ‘La memoria e il dialogo contro l’indifferenza’, cui parteciperà anche il presidente della comunità ebraica di Ancona Marco Ascoli Marchetti, che sarà accolto dalla vicesindaco Yasmin Al Diry. Si tratta di una visita guidata alle collezioni del Museo, con approfondimenti dedicati alla sezione relativa alla comunità ebraica locale. Seguirà un incontro con lo storico falconarese Graziano Fiordelmondo, autore della ricerca ‘Un falconarese martire della Shoah’.