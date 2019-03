Tornano le giornate FAI di primavera, 22 aperture eccezionali in provincia: info e orari

La cinquecentesca chiesa di San Gregorio Illuminatore riaperta da pochi mesi dopo 46 anni di oblio, l’antica Sinagoga anconetana, il forte Altavilla, suggestiva struttura militare che guarda il mare e infine il Mercato delle Erbe, l’elegante edificio Liberty da tempo saldamente inserito nella realtà cittadina ma in realtà praticamente sconosciuto. Ai sempre più numerosi visitatori il Fai propone di dare uno sguardo diverso a luoghi della quotidianità e della vita di tutti i giorni di Ancona città e della sua provincia. Ecco tutti gli appuntamenti:

ANCONA

MERCATO DELLE ERBE (a cura del Gruppo FAI Giovani di Ancona)

Corso G. Mazzini

Apprendisti Ciceroni: Liceo Scientifico Galileo Galilei

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 15/18 (ultimo ingresso ore 17:30), domenica 24.3 ore 10/13 - 15/18 (ultimo ingresso ore 17:30)

SINAGOGA

Via Astagno, n° 10

Apprendisti Ciceroni: Istituto Istruzione Superiore Savoia Benincasa

Giorno e orario di apertura: domenica 24.3 ore 10/13 - 14/18

EVENTO COLLATERALE in collaborazione con “Libreria delle Muse”: Sabato 23 marzo ore 18:00, Libreria delle Muse, Via Antonio Gramsci n°2 (angolo Teatro delle Muse) Ancona. La sposa portoghese. Il rogo dei marrani di Ancona presentazione del libro e letture. Sarà presente l'autrice Renata Mambelli.

SECONDO EVENTO COLLATERALE: Domenica 24 marzo, dalle ore 12:30 e dalle ore 19 possibilità di degustare piatti della tradizione ebraica (info presso il banco FAI).

FORTE ALTAVILLA

Via di Pietralacroce

Apprendisti Ciceroni: Liceo Classico "Carlo Rinaldini

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 15/18 (ultimo ingresso ore 17:30), domenica 24.3 ore 10/13 - 15/18 (ultimo ingresso ore 17:30).

CHIESA SAN GREGORIO ILLUMINATORE

Via Giuseppe Birarelli, n°3

Apprendisti Ciceroni: Scuola Media G. Marconi

Giorno e orario di apertura: domenica 24.3 ore 10/13 - 15/18

SIROLO

CASTELLO DI SIROLO

Partenza dell'itinerario: Piazza Vittorio Veneto

Apprendisti Ciceroni: Scuola Media “M.P. Renaldini”

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 15/18 (ultimo ingresso ore 17:30) e domenica 24.3 ore 10/12:30 - 15/18 (ultimo ingresso ore 17:30)

EVENTO COLLATERALE in collaborazione con “Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro Urbino”. Sabato 23 marzo e domenica 24 marzo: “Degustazioni del Castello”, nei locali del centro storico aderenti all'iniziativa, sarà possibile degustare piatti, aperitivi e prodotti tipici del territorio. Scontistiche nei negozi aderenti.

OSIMO

PALAZZO CAMPANA

Piazza Dante, n°4

Visite a cura di Studiosi di Storia locale

Giorno e orario di apertura: domenica 24.3 ore 10/13 - 15/18

EVENTO COLLATERALE in collaborazione con “Accademia d'Arte Lirica” di Osimo. “Tre secoli di musica per un Palazzo, da Pergolesi a Puccini”, esibizioni all’inizio di ogni ora presso il Teatro di Palazzo Campana.

SECONDO EVENTO COLLATERALE in collaborazione con “Associazione Rivivi 700” di Osimo. Presenza di personaggi in costume dell'epoca.

FABRIANO

CONCERIE MEDIEVALI E BOSCO IGROFILO RIPARIALE

La via dell’Acqua tra storia e natura

PARTENZA: Piazza Garibaldi

Apprendisti Ciceroni: Liceo Classico Francesco Stelluti, Liceo Scientifico Vito Volterra, Liceo Artistico Edgardo Mannucci, Liceo Turistico Alfredo Morea.

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 10/12:30 - 15/18 e domenica 24.3 ore 10/12:30 - 15/18

CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE

Via Madonna delle Grazie

Apprendisti Ciceroni: LLiceo Classico Francesco Stelluti, Liceo Scientifico Vito Volterra, Liceo Artistico Edgardo Mannucci, Liceo Turistico Alfredo Morea.

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 10/12:30 - 15/18 e domenica 24.3 ore 10/12:30 - 15/18

ARCEVIA

CHIESA SAN ANSOVINO

Frazione di Avacelli

Apprendisti Ciceroni: Istituto comprensivo Arcevia, scuola secondaria primo grado

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 15/18 e domenica 24.3 ore 10/12 - 15/18

CASTELLO DI AVACELLI

Frazione di Avacelli

Apprendisti Ciceroni: Istituto comprensivo Arcevia scuola secondaria primo grado

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 15/18 e domenica 24.3 ore 10/12 - 15/18

CHIESA SAN LORENZO

Frazione di Avacelli

Apprendisti Ciceroni: Istituto comprensivo Arcevia, scuola secondaria primo grado

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 15/18 e domenica 24.3 ore 10/12 - 15/18

SASSOFERRATO

CANTARINO

Località Cantarino

Apprendisti Ciceroni: Liceo scientifico Vito Volterra

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 10/12:30 - 15/18 e domenica 24.3 ore 10/12:30 - 15/18

CASTELLO ROTONDO

Frazione Rotondo

Apprendisti Ciceroni: Liceo scientifico "Vito Volterra"

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 10/12:30 - 15/18 e domenica 24.3 ore 10/12:30 - 15/18

GENGA

TEMPIO DEL VALADIER

Gola di Frasassi – Fiume Sentino

Apprendisti Ciceroni: Liceo classico Francesco Stelluti, Liceo scientifico Vito Volterra, Liceo Artistico Edgardo Mannucci, Liceo Turistico Alfredo Morea.

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 10/12 - 15/18 e domenica 24.3 ore 10/12:30 - 15/18

EREMO DI SANTA MARIA INFRA SAXA

Gola di Frasassi – Fiume Sentino

Apprendisti Ciceroni: Liceo classico Francesco Stelluti, Liceo scientifico Vito Volterra, Liceo Artistico Edgardo Mannucci, Liceo Turistico Alfredo Morea.

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 10/12:30 - 15/18 e domenica 24.3 ore 10/12:30 - 15/18.

JESI

RIONE SAN SAVINO

Da antico Foro Boario a rione San Savino

Partenza itinerario dalla Chiesa del Crocifisso in Piazzale San Savino

Apprendisti Ciceroni: Liceo scientifico e linguistico Leonardo da Vinci, Liceo classico Vittorio Emanuele II, I.T.C.G. Pietro Cuppari.

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 14/18 e domenica 24.3 ore 10/18

EX-CONSERVATORIO POVERE FANCIULLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA

Corso Giacomo Matteotti, n° 96

Apprendisti Ciceroni: Liceo artistico Edgardo Mannucci; Scuola secondaria di primo grado Paolo Borsellino.

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 14/18 e domenica 24.3 ore 10/18

SENIGALLIA

SACRARIO AI CADUTI

Piazza Garibaldi

Apprendisti Ciceroni: ITCG E.F.Corinaldesi

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 15/18:30 e domenica 24.3 ore 9:30/13 - 15/18:30

PALAZZO COMUNALE

Visita virtuale Cava di San Gaudenzio

Piazza Roma, n°8

Apprendisti Ciceroni: Liceo Scientifico E. Medi, ITCG E.F.Corinaldesi

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 15/18:30 e domenica 24.3 ore 9:30/13 - 15/18:30 (ultimo ingresso ore 18).

OSTRA VETERE

CHIESA DI SANTA LUCIA

Piazza Satellico

Apprendisti Ciceroni: Scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo di Ostra Vetere, I.C. di Corinaldo.

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 15/18:30 (ultimo ingresso ore 18) e domenica 24.3 ore 9:30/13 - 15/18:30 (ultimo ingresso ore 18).

PIAZZA DEI MARTIRI

Viaggio virtuale negli antichi edifici

Piazza dei Martiri

Apprendisti Ciceroni: Scuola secondaria di primo grado Menchetti, IC

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 15/18:30 e domenica 24.3 ore 9:30/13 - 15/18:30 (ultimo ingresso ore 18)

CORINALDO

SANTA MARIA IN PORTUNO

Via Santa Maria in Portuno

Apprendisti Ciceroni: Scuola Secondaria di Primo grado "Guido degli Sforza", I.C. Corinaldo

Giorni e orari di apertura: sabato 23.3 ore 15/18:30 e domenica 24.3 ore 9:30/13 - 15/18:30 (ultimo ingresso ore 18)