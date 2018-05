Giornate della fotografia: al via il primo workshop sull'arte

Tornano nelle Marche per la settima edizione le Giornate di Fotografia 2018: eventi a tema, gratuiti, sulla fotografia per tutto il mese di maggio, in varie città. A parlare del tema giornate, che quest’anno è “Fotografia e Mercato: quale valore alla fotografia?” ci saranno esperti di fama nazionale e fotografi. Si parte domenica 6 maggio a Morro d’Alba con Michele Smargiassi, giornalista di Repubblica, che animerà assieme alla curatrice e photoeditor Paola Riccardi la prima conferenza sul tema. L’incontro costituisce l’appuntamento d’apertura del mese e sarà l’occasione principale in cui dibattere sui vari aspetti legati al mercato della fotografia in Italia. Inoltre sarà un importante momento per discutere alcuni argomenti di particolare interesse per collezionisti e artisti: la questione molto dibattuta del valore di un vintage rispetto a una stampa moderna e lo spinoso “problema” della tiratura.

L'ingresso con Michele Smargiassi è gratuito.