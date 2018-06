Giornata dello yoga, la chiamata al tramonto del porto antico

L’assemblea generale dell’Onu nel 2015 ha deciso di proclamare il 21 giugno “Giornata internazionale dello Yoga”, accogliendo così una richiesta presentata dall’allora Primo ministro indiano. Sono dunque 3 anni che in questa giornata i praticanti di yoga di tutto il mondo si incontrano per celebrare questo straordinario evento in grado di riconoscere la pratica dello yoga come patrimonio dell’umanità. E anche la città di Ancona risponderà domani alla chiamata di Carlotta Hinna, l’insegnante di yoga che aspetta tutti all’ora del tramonto al porto antico per iniziare la pratica della sequenza indicata da Geetaji Iyengar, figlia del grande Maestro B.K.S. Iyengar, che per l’occasione verrà eseguita in tutto il mondo. Dunque appuntamento il 21 giugno al porto antico di Ancona, lato Fontana dei Due Soli, dalle 18,30 alle 21,00, con il Patrocinio del Comune di Ancona.

Programma

Ritrovo dalle 18:30

ore 19:30 – 20:30 Pratica Iyengar® Yoga

ore 20:30-21:00 Mantra e Bajans per il solstizio con Kali Das

L’evento è gratuito e aperto a tutti, anche a chi non ha mai praticato yoga ma è curioso di provare.

Gallery