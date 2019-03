Giornata Mondiale dell’acqua: iniziative ed eventi ad Ancona

ANCONA – In occasione dell’ormai tradizionale Giornata Mondiale dell’Acqua fissata per venerdì 22 marzo, Viva Servizi propone per l’intera giornata, presso l’Informagiovani di Ancona in Piazza Roma, una serie di attività formative ed informative sul tema del rispamio dell’acqua, del riuso e del rispetto per la preziosa risorsa.

Si comincia la mattina dalle ore 9.30 con iniziative dedicate ai bambini delle scuole di Ancona, circa 100, che riceveranno il saluto della Presidente di Viva Servizi Chiara Sciascia e poi potranno imparare, scoprire, divertirsi. Nel pomeriggio invece a partire dalle ore 15.00 sempre all’Informagiovani, ci sarà l’allestimento di laboratori aperti a tutti, guidati dai ragazzi dell’Associazione Culturale Next che realizza anche “Fosforo: la festa della scienza” e docenti dell’Università Politecnica delle Marche.