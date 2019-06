Giornata internazionale dello yoga: il Porto si trasforma in un centro di meditazione

Venerdì 21 giugno in occasione della quinta Giornata internazionale dello yoga proclamata dall’Onu al Porto Antico di Ancona il tramonto si tnge dei colori dolci della meditazione e la Fontana dei due soli si riempie di appassionati del genere. L'evento è aperto a tutti, giovani e maturi, esperti di pratiche yoga e neofiti del settore. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio ci sono l'insegnante Carlotta Hinna e Swamiji Kayogi, terapista e yogi di grande esperienza, in questo momento sta attraversando l’Europa e le Americhe allo scopo di trasmettere la sua comprensione dello Yoga come disciplina spirituale.

Ecco il programma dell'appuntamento: