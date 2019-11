La giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza compie 30 anni

Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Sono oltre 190 i Paesi nel mondo che hanno ratificato la Convenzione, ratifica avvenuta in Italia nel 1991.

Il Comune di Corinaldo, dal canto suo, come ogni anno, dà vita a un’intera settimana dedicata a questa giornata, settimana che prenderà il via lunedì 18 per terminare giovedì 28 novembre 2019. Quest’anno il trait d’union è il filo rosso dei diritti, un filo perché siamo tutti legati, rosso, perché è il colore del cuore di ognuno di noi e, proprio per questo, in questi sette giorni si invita la comunità a indossare un filo rosso al polso come segno di adesione all’iniziativa. Il Comune di Corinaldo, con il Patrocinio del Garante dei diritti di adulti e bambini, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo corinaldese, l’Osservatorio permanente comunale per l’Infanzia e Adolescenza e altre organizzazioni che collaboreranno al cartellone degli eventi, saranno, insieme ai bambini, i protagonisti delle molteplici attività in programma.