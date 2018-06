Giornata della Marina: l’11 giugno ad Ancona le celebrazioni. Un secolo dopo l’impresa di Premuda

Cento anni dopo la Marina festeggia la sua storia, le sue donne e i suoi uomini nel luogo più simbolico: Ancona. Di fronte all’isola croata dove nel 1918, in piena prima guerra mondiale, fu compiuta una delle più leggendarie azioni sul mare della forza navale italiana: l'impresa di Premuda.

Appuntamento l’11 giugno, quindi, con “Noi siamo la Marina”, in occasione della Giornata della Marina Militare. Proprio dal porto di Ancona, infatti, all’alba del 10 giugno di 100 anni fa partirono i MAS (motoscafi anti-sommergibile) 15 e 21 comandati da Luigi Rizzo e Giuseppe Aonzo per raggiungere l'isola croata di Premuda, affondare la corazzata SMS Szent István - la Santo Stefano - e bloccare così una potente offensiva austro-ungarica.

Un secolo dopo quell’impresa storia, nel porto di Ancona verranno schierati gli equipaggi appartenenti alle tante navi ormeggiate e ai velivoli imbarcati, in un’occasione in cui si danno appuntamento istituzioni civili e militari e cittadini. Nel corso dell’evento, i visitatori potranno salire a bordo di molte Unità navali presenti in porto: l’incrociatore portaeromobili Garibaldi, la nuovissima Fregata Multiruolo Rizzo, il veliero nave goletta Palinuro e il cacciamine Crotone, i pattugliatori Libra e Borsini. Ma anche i sommergibili di nuova generazione Pietro Venuti e Romeo Romei, i cui equipaggi riceveranno le Bandiere di Combattimento, “simbolo della Patria e del senso di appartenenza nazionale”, che sanciranno il loro ingresso all’interno della flotta operativa.

Una giornata tra passato, presente e futuro per ricordare a tutti che la Marina Militare è costantemente impegnata, oggi come ieri, nei mari e negli oceani per lo svolgimento di operazioni nazionali e internazionali.

La Giornata della Marina, che ricorre ogni 10 giugno è stata istituita il 13 marzo 1939, scegliendo proprio la data dell’impresa di Premuda per la sua forza simbolica. Prima di allora veniva celebrata il 4 dicembre, festa di Santa Barbara, patrona della Marina.