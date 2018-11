Giorgio Montanini: tripla data per lo stand up comedian più irriverente

Tre serate per lo stand up comedian più irriverente del panorama nazionale: in arrivo il 22,23 e 24 novembre all'On Stage di Castelfidardo il live di Giorgio Montanini. L'ingresso ha il prezzo di 15 euro.

Lo spettacolo è vietato ai minori di 18 anni. Niente orpelli scenici, nessuno specchio per le allodole. Sul palco, con il Nemico Pubblico nazionale, Giorgio Montanini rispetta rigorosamente le caratteristiche della satira e le celebra una per una. Un mix di riflessioni dalla comicità tagliente per smontare tutti i luoghi comuni e le certezze che accomunano il nostro benpensante Paese. Montanini, con la sua stand up comedy, spara sul buonismo degli italiani e lo distrugge. Una satira feroce, politicamente scorretta che caratterizza tutti gli spettacoli del comico più sagace e sferzante della nuova scena comica. Dopo il successo del tour nazionale di Eloquio di un perdente, spettacolo che ha registrato continui sold out nei più prestigiosi teatri italiani, dal Brancaccio di Roma al Nuovo di Milano, Giorgio Montanini è pronto per il nuovo live show della stagione 2018/19. Info 3298013881- 3663221075.