L’economia risorge dal mare, Giorgia Meloni incontra gli operatori della pesca

Prosegue il tour di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, nei distretti industriali e produttivi italiani più strategici per la Nazione, raccogliendo istanze e bisogni di imprenditori e territori. Lunedì 26 Novembre sarà la volta di Ancona per affrontare il tema del rilancio dell'economia italiana del mare.

Alle ore 15, presso il salone dell'ex fiera della pesca, si proporrà l'istituzione di un ministero specifico per il mare, si parlerà del rilancio della nostra logistica, della necessità di sostenere la cantieristica, dello sviluppo del corridoio adriatico e tirrenico, del ponte economico del Mediterraneo, del sostegno e della valorizzazione dei porti, verranno illustrate le politiche per il rilancio della pesca italiana e le politiche della balneazione e del turismo costiero. Interverranno l'on. Giorgia Meloni e il Sen. Adolfo Urso, ex ministro del commercio estero; parteciperanno Carlo Ciccioli, portavoce regionale FdI, Elena Leonardi, consigliere regionale Marche FdI e l'on. Francesco Acquaroli, deputato Marche FdI. Sono previsti gli interventi di operatori marittimi della nautica e della pesca.



