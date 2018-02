Gigi D'Agostino: l'icona dance ospite al Mia Clubbing

Stravagante e geniale, icona dei primi anni 2000 e figura controversa delle notti dance italiane: Gigi D'Agostino sabato 24 febbraio sale in consolle al Mia Clubbing per animare la notte danzereccia.

I biglietti sono disponibili su Ciaoticket: per l'uomo il prezzo è di 15 euro con drink incluso (1.50 euro diritto di prevendita), mentre per la donna 10 euro con drink incluso (1 euro diritto di prevendita). Ingresso in riduzione presso il botteghino del locale entro mezzanotte e mezza. Biglietto intero: 18 euro uomo con drink incluso e 13 euro donna con drink incluso. Tavoli a partire da 25 euro a persona. Per info e prenotazioni: 071-7592754.