Gianluca Vacchi al Mia: il milionario sale in consolle

Il miolionario più instagrammabile d'Italia arriva al Mia club di Porto Recanati sabato 15 dicembre: Gianluca Vacchi sale in consolle accompagnato dall'opening di Nicola Zucchi. L'evento ha inizio alle 23 e l'esibizione dell'artista è prevista per le 2.30 circa del mattino. Prezzi: Ingresso donna: 15 euro con drink, ingresso uomo 20 euro uomo con drink. Tavoli a partire da 30 euro a persona.

Gianluca Vacchi è l'erede dell’Ima, la multinazionale leader mondiale nel packaging, fondata negli anni ‘60 dal padre e di cui possiede il 30% delle azioni ha un patrimonio a sei zeri e una spregiudicata passione per la bella vita. Classe 1967 e bolognese di nascita, Vacchi ha una laurea in Economia e Commercio e un’esperienza imprenditoriale di famiglia alle spalle. Attualmente "Mr. GV" ha ampliato i campi di interesse acquistando partecipazioni in gruppi come Eurotech e comprando brand del settore moda, come Toy Watch, fino a creare appunto il suo marchio GV (magliette, 'gioielli' e persino emoji). Ad oggi gira l'italia, la Spagna e il Sud America saltando di consolle in consolle per i numerosi deejay set.