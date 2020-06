Giacomo Uncini Quintet: primo appuntamento con Ancona Jazz Festival

Tornano le note di Ancona Jazza. Si comincia alla Terrazza Moroder il 9 luglio alle 21.30 con il Giacomo Uncini Quintet che presenterà il suo ultimo disco Time Heals Everything. Il gruppo è così composto: Giacomo Uncini alla tromba; Pietro Lussu al pianoforte; Andrea Molinari alla chitarra; Francesco Puglisi al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria.

Il biglietto ha il costo di 10 euro. I posti sono limitati, è consigliato l'acquisto dei biglietti online su vivaticket.it per evitare code all'ingresso. La biglietteria sarà comunque aperta nel luogo del concerto da un'ora prima dell'inizio. È possibile acquistare i biglietti anche presso Casa Musicale Ancona (ex Bucchi) in corso Stamira 68 e presso tutti i punti vendita Vivaticket.

Uscito da pochi mesi, “Time Heals Everything” è la nuova prova discografica di Giacomo Uncini, trombettista marchigiano tra i più rappresentativi degli ultimi anni. Componente stabile della Colours Jazz Orchestra, Uncini si è diplomato al Conservatorio Rossini di Pesaro, e poi ha proseguito gli studi a New York, dove ha avuto come docenti trombettisti del calibro di Cecil Bridgewater e Charles Tolliver. La sua direzione di quartetti e quintetti è esemplare, così come la scelta dei repertori, vicini alla tradizione bop sia negli standard sia negli originali. Molto apprezzato nei club e rassegne in tutta Italia, Uncini ha collaborato con tanti nomi illustri del jazz nazionale, situazioni in cui il suo strumento, sempre più maturo e consapevole di un profondo lirismo, ha avuto modo di eccellere. Il concerto di questa sera lo vedrà impegnato con i medesimi musicisti del disco, a conferma di solidità ed empatia ammirevoli.