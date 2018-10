Ghali in tour: il rapper di "cara Italia" atteso al Palaprometeo

Al Palaprometeo approda il giovane trapper Ghali il 3 novembre per un'attesissima tappa del suo tour. L'evento si tiene alle 21 nel palazzetto anconetano e i prezzi dei biglietti vanno da 34 a 46 euro.

L'artista: Ghali Amdouni nasce a Milano il 21 Maggio 1993, all'età di undici anni si trasferisce da Via Padova con la famiglia nel quartiere di Baggio. Nel 2011 insieme a Maite, Fawzy ed Er Nyah forma i Troupe D'elite e subito dopo la pubblicazione del loro primo video ufficiale riceve una chiamata dal rapper Fedez e il contratto con Tanta Roba. Nello stesso anno viene pubblicato il primo singolo “Non capisco una mazza” sotto etichetta che riceve pochi consensi e tante critiche al punto che viene posticipata e poi congelata l'uscita dell'Ep in progetto. Nel Luglio 2013 esce Leader Mixtape in free download. Nel 2014 dopo una serie di eventi il rapper milanese rescinde il contratto e con il gruppo pubblica l'Ep indipendente a Maggio sul portale Honiro. Il 9 Febbraio 2015 dopo una lunga pausa Ghali pubblica il singolo “Optional” in collaborazione con il produttore Charlie Charles con cui aveva già collaborato in passato per il singolo “Tupac e Biggie”. La mossa si rivela vincente al punto che il pubblico risponde bene e i due decidono di pubblicare ad Aprile un secondo singolo “Cazzo Mene”che in meno di un anno esattamente a Dicembre poi raggiungerà il milione di visualizzazioni su Youtube. In Estate pubblica due singoli, il primo “Mamma” con Fawzy ( ex membro e produttore dei Troupe D'elite) girato in Tunisia dal regista Alessandro Murdaca, il secondo “Voci” con Charlie Charles e Michel. Alla fine del 2015 vengono pubblicati tre video girati da Alessandro Murdaca e Jamie Robert Othieno che ottengono ottime recensioni e ben presto ricevono un buonissimo riscontro su Youtube. Nel mese di Ottobre “Non lo so” in collaborazione con il rapper ligure Izi e la produzione di Chris Nolan, a Novembre “Sempre Me” prodotta da Charlie Charles e a Dicembre “Marijuana” prodotta sempre da Charlie Charles che consacra il rapper milanese come una delle rivelazioni del 2015 nel panorama rap italiano.