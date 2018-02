Gestione del tempo: il corso per gestire lo stress

Nel mese di marzo, ad Ancona, viene organizzato un corso utilissimo sulla Gestione del tempo per trasformare ansia, stress e stanchezza da negative a positive, tenuto dal formatore Paolo Manocchi. Gli obiettivi sono: come trasformare ansia, stress e stanchezza da negative a positive. L’obiettivo principale è quello di migliorare la comprensione dell’importanza che il tempo ricopre nella nostra vita personale e professionale. Sapere quando fare una cosa e quanto tempo occorre per farla diventano due informazioni necessarie per focalizzare le priorità in modo da realizzare ciò che è importante prima che diventi urgente, imparando a dire di no e ad evitare ciò che riteniamo inutile. Il tempo può solo essere “allocato”, possiamo agire solo nel tempo presente. Da come riusciamo a farlo dipenderà l’equilibrio del nostro vivere, l’organizzazione del nostro lavoro, la realizzazione dei nostri obiettivi.



Il corso ha una durata complessiva di9 ore suddivise in 3 lezioni con il seguente calendario: marzo (mercoledì 14 / mercoledì 21 / mercoledì 28) dalle 20.00 alle 23.00. Le lezioni si terranno presso l'Hotel Concorde. Per maggiori info e per iscriversi contattare

Federica Maurizi 320.5623974, f.maurizi@classmanagement.it.