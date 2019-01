Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia: sul palco il musical per i piccoli

Dopo il grande successo internazionale e i sold out delle passate stagioni in tutta Italia, torna Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia, Il Musical. Domenica 6 gennaio alle ore 11 al Teatro delle Muse di Ancona andrà in scena il family show, il musical per tutta la famiglia. Biglietti da 18 a 30 euro.



“Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia - Il Musical”, una produzione All Entertainment su licenza esclusiva di Atlantica Entertainment, è un musical fedelmente tratto dall’omonima serie best seller pubblicata in Italia da Edizioni PIEMME, capolavoro del famoso topo scrittore che ha già venduto 152 milioni di copie in tutto il mondo. Lo show, che ha conquistato il pubblico dei grandi teatri italiani, racconta le avventure di Geronimo Stilton che insieme a gnomi, folletti e draghi, dovrà salvare la Regina delle Fate Floridiana. Un viaggio fantastico in mondi dove i sogni e la fantasia sono il tema principale di una storia che alterna momenti di puro divertimento a musica, colori, emozioni e personaggi fantastici. Un’esperienza indimenticabile per tutti i bambini, da 0 a 99 anni! Lo spettacolo è interamente cantato dal vivo.