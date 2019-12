Il mercatino di Natale: tradizioni e colori protagonisti a San Vittore

Il mercatino di Natale arriva a San Vittore Terme, vicino Genga, il 22 dicembre, dalle 10 alle 20. Artigianato artistico, hobbistica, oggettistica e manufatti. A San Vittore di Genga, per tutta la giornata di domenica 22 dicembre, sarà allestito il tipico mercatino di Natale.

A fare da corredo all'iniziativa, gli stand gastronomici, le musiche natalizie, animazione, caldarroste, vin brulè e dolciumi.

Così Genga accoglierà le famiglie e i bambini che, tra una visita alle Grotte di Frasassi e un giro al borgo dove risiede la mostra dei presepi artistici, non mancheranno di fare tappa anche al mercatino di Natale. Luci, profumi, colori. Tutto sarà allestito per essere in perfetta sintonia con il periodo e le sue usanze. E in un territorio dove la montagna è a due passi, non sembra difficile recuperare certe tradizioni per far sì che l'atmosfera sia la più coinvolgente pssibile. L'ingresso è gratuito.