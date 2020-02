Senigallia si lecca i baffi, in arrivo i maestri gelatieri da tutta Italia: «Vetrina prestigiosa»

Un grande appuntamento dedicato al gelato gourmet. È quello che la Rotonda a mare di Senigallia si prepara a ospitare il prossimo 4 maggio per iniziativa di Identità Golose, il celebre congresso milanese e hub internazionale di Gastronomia fondato da Paolo Marchi e Claudio Ceroni. Si tratta del primo congresso di Gelateria, ideato da Paolo Marchi, che porterà sulla Spiaggia di Velluto i migliori maestri gelatieri d’Italia e prevede momenti di discussione, approfondimento, confronto, ma anche suggestive esposizioni, che avranno come oggetto il gelato nell’alta ristorazione, in gelateria e nel mondo mixology dei cocktail.

L’accordo è stato raggiunto ieri a Milano, durante i lavori della Bit, tra il sindaco Maurizio Mangialardi e Cinzia Benzi di Identità Golose. Presente all’incontro anche il grande maestro gelatiere Paolo Brunelli, che da alcuni anni ha scelto la pregiata via Carducci di Senigallia per insediare la propria attività.

«Siamo molto felici di aver raggiunto questo accordo – afferma il sindaco Mangialardi – che ci permette di portare a Senigallia un format di assoluto prestigio, sia nazionale che internazionale, quello ormai celebre del congresso con i grandi protagonisti della gastronomia d’autore, in questo caso per quanto concerne il settore della gelateria. Un’anteprima già esplorata lo scorso 9 settembre con Brunelli, Cedroni e Uliassi nel cuore di Senigallia. L’evento si annuncia come una grande vetrina per tutta Senigallia, che dopo il riconoscimento da parte del network delle Città Creative Unesco quale Città della Gastronomia, proprio in questi giorni, alla Bit di Milano, ha ricevuto importanti citazioni, anche internazionali, quale Città Gourmet».