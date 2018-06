Gelato Artigianale Festival, domenica è il giorno del gran finale

Domani (domenica 10) gran finale ad Agugliano del Gelato Artigianale Festival. L’evento, giunto alla nona edizione e organizzato dal Comune, dall’Associazione Gelato Artigianale Festival, dalla Confartigianato, con la collaborazione della Camera di Commercio di Ancona, celebra il gusto eccezionale del gelato lavorato secondo la tradizione artigiana.

Protagonisti della manifestazione i 29 gelatieri presenti anche oggi al Festival per proporre nei gazebo dislocati tra le vie e le piazze del centro storico il meglio della propria arte. Provengono dalle Marche, da diverse regioni d’Italia e anche dall’estero, Canarie e Giappone, e interpreteranno ciascuno il tema della presente edizione: il Gelato a … modo mio! Nei 12 stand il gelato sarà declinato in un ampio ventaglio di gusti, tutti diversi ma uniti da un elemento comune: ingredienti scelti di prima qualità, l’arte della lavorazione, frutto della professionalità dei maestri gelatieri. Uno stand speciale proporrà gusti… a sorpresa, e uno spazio sarà dedicato alla granita siciliana. Inoltre nell’area incontri allestita in piazza si terranno show cooking e degustazioni guidate.

Il Gelato Artigianale Festival è un mix di gusto e divertimento, e non mancheranno spettacoli, animazioni e concorsi. Tanti perciò gli eventi previsti per oggi (domenica 10). In Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 18 i gelatieri si sfideranno per conquistare la ‘Coppa Varnelli’ abbinando con arte il gelato al liquore. Musica alle ore 21,30 con il concerto live tributo Lennon - Mc Cartney. Per le vie del centro storico intrattenimento per i più piccoli con i giochi di magia (ore 19 – 21 – 22), la Baby Dance a cura di Stile Danza (ore 21,30) e inoltre truccabimbi e palloncini (ore 21,30 - 23). Spettacolo in via Oberdan con i Mercenari d’Oriente che alle ore 21,15 – 22 – 22,45 si esibiranno in ‘Mercenari Saloon’, show di arti marziali acrobatiche, fuoco, danza. Musica in via N. Sauro con il concerto live TurkishCafé (ore 19,30) e Faitsh+Nse (ore 21,30). Nell’area incontri Show Cooking Bravo con il maestro gelatiere Angelo Grasso alle ore 11. Alle ore 21,30 - 22,15 – 23 degustazioni guidate dal maestro gelatiere Roberto Lobrano.