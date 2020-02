I gatti piu' belli del mondo: al via l'esposizione internazionale felina

A Falconara Marittima salgono sul palco I gatti più belli del mondo, con la partecipazione di oltre cento gatti presso il Palasport PalaBadiali in Via dello Stadio nei giorni di sabato 15 e domenica 16 Febbraio, orario dalle ore 10 alle ore 19, si svolgerà l'Esposizione Internazionale Felina con tanti gatti razza che, sotto l'egida dell'Associazione Felina Federata Italiana, verranno giudicati da Giudici Internazionali WCF (World Cats Federation) nel Best in Show in programma al pomeriggio di entrambe le giornate.



Protagonisti saranno gli splendidi esemplari di gatti di tutte le razze e provenienti da tutti i Paesi del mondo: il Persiano con il suo lunghissimo e vaporoso mantello; il Norvegese delle Foreste, fiero e possente come un vichingo; il Main-Coon, il grande gatto americano, ottimo nuotatore e pescatore; l´Abissino, il gatto dei faraoni; il Certosino, i cui enigmatici occhi d´ambra hanno ispirato mistiche leggende medioevali; il Devon Rex, piccolo folletto dall'aspetto alieno, dalle grandi orecchie e dagli occhi sgranati; i mille colori dei gatti Orientali; la simpatia dei British e dei Blu di Russia, l'eleganza dei Burmesi; l´Europeo, mille colori nel mantello di questo gatto.

Molti anche i cuccioli partecipanti a questa Expo: teneri batuffoli di pelo dai molteplici colori.



I visitatori non solo potranno ammirare i tanti gatti presenti in mostra, ma potranno assistere nel pomeriggio del sabato e della domenica alla vera e propria gara, dove giudici Internazionali WCF decideranno, tramite vere e proprie sfide di bellezza quali saranno gli esemplari, che si contenderanno, durante il Best in Show, direttamente sul palco alla presenza di tutto il pubblico e della giuria riunita, l´ambito titolo del Best of the best che sarà assegnato al più bel gatto di tutta la manifestazione. Ingresso Mostra: dalle ore 10.00 alle ore 19.00 continuato.

