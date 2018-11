Nuove aperture: il Natale si festeggia con Paolo Brunelli

Paolo Brunelli, il gelataio top d'Italia pluripremiato per le sue creme e i suoi prodotti d'eccellenza, è pronto a stupire la città di Ancona con un nuovo punto vendita situato sotto la Galleria Dorica che inaugurerà il 1 dicembre alle 10. Un appuntamento unico per tuttti i golosi e per chi vuol fare un regalo speciale a Natale. Panettoni artigianali, cioccolato fondente e al latte, il gelato in tavoletta e la famosa torta Brunelli: ci sarà solo l'imbarazzo della scelta nell'acquisto dei prodotti presenti in negozio.

Il punto vendita di Ancona, via Marsala 15 (Galleria Dorica) resterà aperto tutti i giorni dal 1 dicembre al 6 gennaio 2019 dalle 10.00 alle 20.00. Il 24 dicembre chiusura alle 19.00, 25 e 26 dicembre chiuso.