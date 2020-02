Fuori dagli schermi: incontro con la "book influencer" Miss fiction

Prende il via il 22 febbraio alla Biblioteca Associazione Casa delle Culture di via Valle Miano un ciclo d’incontri alla scoperta del ruolo del book influencer, personalità centrale e ormai consolidata nel mondo della comunicazione culturale e in particolare nella promozione di libri.

A rispondere alle domande e curiosità nella biblioteca Casa delle Culture interverrà sabato 22 febbraio alle ore 18.00 Miss Fiction esperta di romanzi fantasy e young adult dei quali riesce a sviscerare con sapienza i meccanismi letterari. MissFiction è un' attenta osservatrice del mondo editoriale ma non solo: usa i suoi canali social per parlare di attualità ed è fautrice di progetti per la parità di genere con la rubrica #FeministFriday e con l’iniziativa Pensaci Prima Avanti March, che si batte per ottenere concreti provvedimenti contro la violenza e la discriminazione di genere.