La notte magica dei fuochi, tutti con il naso all'insù per lo spettacolo pirotecnico

Una rotonda sul mare. Un cielo stellato che si illumina di tutti i colori rendendo ancora più magica la Spiaggia di Velluto. E' tutto pronto a Senigallia per l'evento più spettacolare dell'estate. Oggi (martedì 21 agosto) inizierà lo spettacolo pirotecnico che ogni anno tiene con il naso all'insù migliaia di persone. I fuochi saranno sparati dalle 22.30 dalla bancina di Levante del porto turistico e dal tetto della Rotonda a Mare. Uno spettacolo che secondo gli organizzatori dovrebbe durare una ventina di minuti, con giochi di luce e colori che di sicuro lasceranno a bocca aperta i tanti presenti.

Quest'anno i fuochi sono stati allestiti dalla Pirotecnica Morsani, di Rieti, che per la prima volta si esibirà a Senigallia. Proprio per questo è tanta la curiosità per vedere cosa l'azienda ha in serbo per le decine di migliaia di persone che animeranno il tradizionale spettacolo pirotecnico.