Frasassi climbing festival: il programma dell'avventuroso evento in alta quota

Tutto pronto per il Frasassi Climbing Festival che, dal 6 all’8 settembre 2019 torna con il suo mix di divertimento, avventura, competizione, condivisione e che da 5 anni richiama nelle Marche e appassiona climber di varia provenienza e di tutte le età.

Nato dalla volontà di un gruppo di appassionati di sport e natura per far conoscere le tante potenzialità e bellezze del territorio, il Frasassi Climbing Festival offre 3 giorni intensi di sport outdoor in uno dei contesti ambientali italiani più suggestivi, nel cuore verde dell’Appennino Marchigiano, che accoglie lo splendido complesso ipogeo delle Grotte di Frasassi.

Come ogni anno, anche l’edizione 2019 propone un programma ricchissimo, che insieme all’arrampicata, protagonista indiscussa, si articolerà tra il Village di Serra San Quirico e il Parco della Gola della Rossa e di Frasassi con una serie di attività divertenti e avvincenti, su falesie, boschi e sentieri accanto a ospiti d’eccezione, tra cui Jacopo Larcher (Scalatore Altoatesino, Campione Italiano Assoluto Bulder 2010 e che, subito dopo, ha abbandonato il mondo delle competizioni per un’arrampicata più di avventura che l ha portato a compiere imprese per cui è riconosciuto tra i più forti scalatori al mondo) e Denis Urubko (Alpinista russo naturalizzato polacco, quindicesimo uomo ad aver salito tutti i quattordici ottomila ed il nono ad averli scalati senza ossigeno. Ha realizzato la prima salita invernale di due ottomila, il Makalu e il Gasherbrum II, in entrambi i casi in compagnia dell'alpinista italiano Simone Moro. Ha anche aperto tre nuove vie su tre diversi ottomila).

Il programma





VENERDI’ 6 SETTEMBRE

8.00 - Apertura INFOPOINT e DESK ISCRIZIONI

Inizio maratona di arrampicata FRASASSI CHALLENGE

9.00 - Inizio attività TRICKLINE - Apertura STRUTTURE ARRAMPICATA al Village di Serra San Quirico

10.00 - 12.00 - Gioco ciclismo per bambini e ragazzi

14.00 - 19.00 - Bike test

15.00 - Attività trekking - Attività speleo: GROTTA BELLA - Attività speleo: GROTTA BEATA VERGINE

15.00 - 19.00 - Gioco ciclismo per bambini e ragazzi

17.00 - 21.00 - FRASASSI WARRIOR: inizio sfide

19.00 - Cerimonia, Spettacolo e Aperitivo di apertura

21.00 PREMIAZIONI giornaliere

21.30 - Special Guest: Denis Urubko

23.00 - FCF Lounge





SABATO 7 SETTEMBRE

8.00 - Apertura INFOPOINT e DESK ISCRIZIONI

8.30 - YOGA presso il Village - Attività trekking

9.00 - Master Boulder: apertura iscrizione atleti e consegna pettorali (chiusura ore 10:00) - Inizio attività TRICKLINE - Apertura STRUTTURE ARRAMPICATA al Village

9.30 - registrazione STREET BOULDER CONTEST presso l’Infopoint

10.00 - Calisthenics: inizio attività ed esibizione

10.00 -> 12.00 - Gioco ciclismo per bambini e ragazzi

10.00 -> 19.00 - Bike Test

10.30 - Master Boulder: inizio fasi di QUALIFICA modalità raduno (fine ore 16:00 max) - Attività speleo: GROTTA BELLA - Attività speleo: GROTTA BEATA VERGINE

10.00 -> 16.00 - STREET BOULDER CONTEST Serra San Quirico: qualificazioni autocertificate sui blocchi di gara

15.00 - Attività trekking: da definire - Attività speleo: GROTTA BELLA - Attività speleo: GROTTA BEATA VERGINE

15.00 -> 19.00 - Gioco ciclismo per bambini e ragazzi

16.00 - BOULDER CONTEST presso il Village

17.00 -> 21.00 - FRASASSI WARRIOR

17.30 - Attività trekking: da definire

18.00 - STREET BOULDER CONTEST: finali e premiazioni presso il Village

21.30 - Special Guest: Jacopo Larcher

23.00 - PREMIAZIONI giornaliere

23.30 - FCF Lounge

Night by CLIMBING RADIO





DOMENICA 9 SETTEMBRE

8.00 - Apertura INFOPOINT e DESK ISCRIZIONI - Ritrovo e Iscrizioni Gara MTB XCO

8.30 - YOGA presso il Village - Attività trekking: da definire

9.00 - Partenza Gara E-BIKE Amatori - Inizio attività TRICKLINE - Apertura STRUTTURE ARRAMPICATA al Village

9.30 - Partenza Gara MTB XCO Esordienti e allievi, promozionale FCI per bambini

10.00 - Attività trekking: da definire - Calisthenics: inizio attività ed esibizione

10.30 - Partenza Gara MTB XCO - Attività speleo: GROTTA BELLA - Attività speleo: GROTTA BEATA VERGINE

10.00 - 16.00 - CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE BOULDER

11.00 - 16.00 - OPEN STREET BOULDER – Borgo di Serra San Quirico: Libero accesso ai blocchi fuori gara

13.00 - Fine FRASASSI CHALLENGE

Pasta Party MTB

14.00 - PREMIAZIONI di tutte le discipline

14.30 - Attività trekking

17.00 - Libero accesso al FRASASSI WARRIOR

19.00 - Cerimonia di chiusura con Spettacolo e Apericena

