Frasassi climbing festival: tutto il programma per gli amanti degli sport outdoor

Al via quarta edizione del Frasassi Climbing Festival in arrivo. Dal 7 al 9 di settembre torna l’appuntamento con il festival dedicato all’arrampicata e agli sport outdoor che infiamma il Centro Italia, celebre ormai a livello nazionale e non solo. La casa del Festival si sposta, quest’anno sarà il Comune di Serra San Quirico ad ospitare il Village diventando il centro pulsante delle attività e delle iniziative sportive nell’arco della tre giorni. Il tema scelto per il 2018 sarà Tutto un altro mondo. Venerdì 7 settembre, nella giornata di apertura del Festival, verrà svelata una grande novità: una nuova falesia e un nuovo sito d’arrampicata, A tutti gli iscritti verrà rilasciata una mappa per raggiungere questo luogo.

Il programma

Venerdì 7 settembre

21.15 - Bruno Vitale e Francesco Burattini: “Frammenti di storie verticali”, viaggio avventuroso dalla conquista del Monte Bianco fino ai nostri giorni.

Sabato 8 settembre

20.40 - Francesca Medici: dalla Nazionale italiana alle vie più impegnative in falesia ed il primo 8b+; un percorso sportivo e progetti in divenire.

21.00 - Matteo Della Bordella: storie di montagna ed avventure, fra spedizioni in Patagonia e Isola di Baffin,

22.00 - Maurizio Oviglia: presentazione del suo ultimo libro-autobiografia “La linea invisibile” e proiezione documentario “Altri cieli”, Ulassai tra arte e arrampicata.

Domenica 9 settembre:

13.00 - Cala Cimenti: ci racconterà le sue ultime scalate e sciate himalayane.