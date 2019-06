Frankie Hi-Nrg mc presenta il libro alla Mondadori di Senigallia

Domenica 30 giugno alle 18, alla libreria Mondadori bookstore di Senigallia, il rapper e cantautore Frankie Hi-Nrg Mc presenta il suo libro Faccio la mia cosa.

La libreria si trova in corso 2 giugno, 61 e l'evento è aperto a tutti. Il primo libro del rapper colto, autorevole e seminale della discografia italiana è in uscita in moltissime librerie registrando il sold out e anche Senigallia è tra le cittadine coinvolte nel tour dell'autore del celebre brano Quelli che ben pensano.