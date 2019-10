Francesco Renga alle Muse: arriva il tour "L'altra metà"

Francesco Renga sale sul palco del teatro delle Muse di Ancona giovedì 7 novembre con il suo tour "L'altra metà". I biglietti sono disponibili su Ticketone da 35 fino a 60 euro.

Pop, melodia, rock, tensione espressiva ed improvvise aperture orchestrali caratterizzano oggi la sua musica, chiudendo il cerchio di un percorso ventennale che lo ha visto debuttare come frontman di uno dei più influenti gruppi rock italiani degli anni ’90, i Timoria, per poi proseguire da solo con una svavillante carriera che lo ha portato a solcare i locali e i palazzetti di moltissime città italiane. Come in occasione delle date italiane, ad accompagnare l'artista sul palco sarà la band composta da Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso).