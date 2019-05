Fosforo: al via l'ottava edizione della festa dedicata alla scienza

Dal 10 al 12 maggio in Piazza del Duca, a Senigallia, prende il via l'ottava edizione del festival Fosforo, una kermesse per celebrare la scienza in tutte le sue molteplici forme. Il calendario con i tantissimi eventi in programma è online e prende il via il 10 maggio alle 16.

Oltre trenta attività e animazioni prendono il via in piazza del Duca con ospiti da tutta Italia e dall’estero. A ciò si aggiungeranno due serate all’auditorium San Rocco: venerdì 11 con Adrian Fartade, mattatore di Youtube con i suoi video scientifici, il quale parlerà dei viaggi su Marte; sabato 12 spazio al naturalista Alfonso Lucifredi per la scoperta della vita in giro per il globo terrestre.Tornano le attività scientifiche e i laboratori per i bambini dai 4 ai 12 anni, dove si potranno realizzare vermi e slime con i chimici dell’Università di Camerino, dove si tornerà all’era mesozoica con la tecnologia di oggi, dove si imparerà a estrarre il dna e a creare oggetti volanti di ogni forma e colore (turni alle ore 16:15 – 17:15 – 18:15, prenotazioni il giorno stesso presso l’info point di piazza del Duca).