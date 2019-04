Fosforo, la festa della scienza di Senigallia

SENIGALLIA - Una Festa, Una fiera, un incontro. A Senigallia torna Fosforo che al suo nono anno si conferma Festival Europeo della Scienza inserito nel programma di Eusea European Science Engagement Association.

Dal 10 al 12 maggio Senigallia sarà teatro di laboratori a cielo aperto, science show, approfondimenti e nuove tecnologie per i ragazzi di oggi e, perché no, di ieri. Scorrendo il programma, disponibile su www.fosforoscienza.it , saltano agli occhi le prime novità. Entrano a far parte della già grande famiglia Fosforo: Faber e Vivaservizi nonché la Clementoni (azienda leader nel mondo dei giocattoli ed in particolar modo in quelli educativi) che porteranno attività gratuite destinate ai più piccoli. Fosforo, organizzato dall’Associazione Culturale Next, vanta la vicinanza e l’appoggio di Fondazione Città di Senigallia e altri storici sostenitori come il Comune di Senigallia e l’Assemblea Regionale delle Marche.

Lunga la lista dei partner culturali: Fondazione Umberto Veronesi, INAF, CNR, Università Politecnica delle Marche, Università di Camerino, Università degli Studi di Genova, Polizia Scientifica, Ludoteca del Registro.it, Medici Senza Frontiere e Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO. Anche l’edizione 2019 di Fosforo avrà anche ospiti internazionali e scorrendo il programma spicca la collaborazione con Fridays For the Future e Gioventù che Fare, insieme domenica 12 dalle 10 cureranno azioni concrete per invogliare e promuovere l’ecologia e il rispetto per l’ambiente con il primo appuntamento con la “so(pol)lution race”. Non mancheranno le Fosforo Night all’Auditorium San Rocco. Venerdì 10 “Sei ricercatori in cerca d’autore”, una serata di musica e storie di scienza a cura di Psiquadro e FameLab Italia. Sabato 11 Marco Annoni, responsabile di supervisione etica della Fondazione Veronesi, e Rossana Berardi direttrice della Clinica di Oncologia Medica degli Ospedali Riuniti di Ancona, moderati da Marcello Pagliari, dialogheranno su “salute: informazioni al pubblico”.

Tre giorni di diretta radio dalla media room che sovrasta la festa con Radio Velluto e Arancia Network. Piazza del Duca, i giardini della Rocca Roveresca, la mediateca e tanti altri luoghi storici accoglieranno decine di classi di studenti che faranno laboratori, saranno a stretto contatto con le Università e, per la prima volta a Fosforo, conosceranno gli investigatori della Polizia Scientifica impegnati a mostrare al pubblico le attività di questo reparto.

Cos’altro a Fosforo ’19? La riposta dal 10 al 12 maggio a Senigallia, per scaricare il programma www.fosforoscienza.it oppure tramite la telecamera del cellulare inquadrate gli speciali qr-code che troverete a Senigallia e dintorni!