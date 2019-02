Form: le nuove generazioni si misurano con Schumann e Mozart

È dedicato alle nuove generazioni il prossimo concerto della FORM, intitolato Talenti-U35: Schumann e Mozart. L’Orchestra Filarmonica Marchigiana si esibisce sui palchi del Teatro Valle di Chiaravalle, venerdì 15 febbraio alle 21.15 e il giorno seguente al Gentile di Fabriano, alle ore 21, insieme a due talenti emergenti: il pianista diciassettenne Marco Ottaviani, diplomatosi nel 2018 ma già vincitore di importanti premi di livello internazionale, e il direttore Stefano Pecci, formatosi nella classe di Direzione d’orchestra del Conservatorio Rossini di Pesaro.

In programma il Concerto per pianoforte e orchestra in la min., op. 54 di Robert Schumann e la Sinfonia n. 41 in do magg. K. 551 Jupiter di Wolfgang Amadeus Mozart. Il Concerto per pianoforte di Schumann è il più romantico dei concerti pianistici di tutta la letteratura musicale, un emozionante arco musicale costruito dal compositore ciclicamente intorno all’immagine amorosa della moglie Clara. La Jupiter di Mozart rappresenta il “testamento sinfonico” del grande compositore che fra ingressi trionfali nei templi della classicità, visioni dei Campi Elisi ed infuocate polifonie di impronta bachiana lanciate in fuga verso la luce segna la fine con apoteosi di un’epoca, il Settecento, anticipando con la sua incontenibile energia il fuoco della Nona beethoveniana.Il concerto di Chiaravalle, come tradizione, è anticipato alle 21 dal momento introduttivo A ragionar di musica… riflessioni, informazioni, curiosità sul programma musicale della serata.