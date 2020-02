Form: doppio spettacolo durante il weekend

Due teatri e due atmosfere sognanti per un weekend unico: sabato 8 febbraio, alle 18, la Form, Colonna sonora delle Marche, sarà al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, mentre domenica 9 febbraio si esibirà al Teatro Valle di Chiaravalle alle 17.30 con Eugenio e Pierino.

Il programma dei due pomeriggi, realizzati in collaborazione con Atgtp, vede la partecipazione di Sergio Bosi al clarinetto e dell'attrice Lucia Palozzi come voce recitante (nella foto). Si inizia con Come andò che Eugenio Difatti divenne musicista, racconto in musica su testo di Stefania Lanari per clarinetto e orchestra di Michele Mangani, per concludere con Pierino e il lupo, la fiaba musicale per bambini, op. 67 di Sergej Prokof'ev. Due opere che strizzano l'occhio ai bambini e che uniscono il linguaggio universale della musica al potere magico della narrazione per un coinvolgimento all'ascolto totale. Il biglietto ha un costo di 5 euro sia ad Osimo che a Chiaravalle.