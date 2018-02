Form: doppio appuntamento con Hubert Soudant

Secondo appuntamento della stagione con Hubert Soudant, direttore principale della Form, la filarmonica marchigiana. Il concerto è dedicato al confronto fra due giganti del classicismo e del primo romanticismo, Schubert e Beethoven, che con le loro opere hanno condizionato e indirizzato l'evoluzione della musica in occidente. Il programma, che fa parte delle Soudant’s Series, viene eseguito domani venerdì 23 febbraio al Teatro Pergolesi di Jesi (ore 21) e sabato 24 al Gentile di Fabriano (ore 21).

Dopo gli intermezzi tratti dal Thamos, König in Aegypten, (Thamos, re d’Egitto) K. 345 di Wolfgang Amadeus Mozart, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana interpreta la Quinta Sinfonia in si bemolle magg., D. 485 di Franz Schubert, frutto eccellente di una "possessione mozartiana" in cui l'equilibrio classico e la luminosità apollinea di Mozart si fondono alchemicamente con la sensibilità romantica della melodia e dell'armonia schubertiane. Nella seconda parte del concerto, la Quarta Sinfonia in si bemolle magg., op. 60 di Ludwig van Beethoven, inattesa e personale rivisitazione della sinfonia settecentesca di Haydn da parte dell'autore dell’Eroica che si proietta di slancio, con le sue stupefacenti asimmetrie sintattiche, nella modernità. L’opera presenta delle caratteristiche fortemente innovative che la distaccano nettamente da tutta la tradizione sinfonica precedente. Info biglietteria Jesi: 0731/206888, biglietteria@fpsjesi.com. Prima, durante e dopo il concerto, è prevista una degustazione guidata di vini del territorio nel foyer del Teatro a cura dei Sommelier di AIS Marche Delegazione di Jesi e Castelli con Monte Schiavo Vini. L’Associazione Italiana Sommelier è nata nel 1965 per promuovere la cultura del bere di qualità, consapevole e responsabile, formando figure professionali che valorizzano i prodotti enogastronomici.

I prezzi: Biglietti a Jesi, 18 euro intero e 12 euro ridotto, a Fabriano: 15 euro intero, 12 euro ridotto. 4 euro per le scuole.