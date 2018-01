Sinfonie di Capodanno: quasi sold out per il concerto della Form

Jesi, Fabriano e Senigallia sono le tre città che ospiteranno la FORM per il Concerto di Capodanno e dove risuoneranno melodie di Rossini, Puccini, Verdi, Strauss e Gounod. L’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta dal Maestro triestino Romolo Gessi, e con la partecipazione del soprano Sarah Baratta si esibirà il 3 gennaio al Teatro Pergolesi di Jesi (ore 21), venerdì 5 al Gentile di Fabriano (ore 21) e sabato 6 alla Fenice di Senigallia, insieme al sassofonista Federico Mondelci (sempre ore 21).

Sono pochi i posti ancora disponibili per il concerto di mercoledì a Jesi. Il biglietto unico ha un costo di 18 euro e, con le varie riduzioni, il prezzo è di 12 euro. Non sono accettate prenotazioni. Per informazioni e prevendite: a Jesi tel. 0731/206888 – biglietteria@fpsjesi.com; a Fabriano, tel. 0732/3644; a Senigallia, tel. 071/7930842.

In programma L’Italiana in Algeri, ouverture e Il Turco in Italia: cavatina di Fiorilla “Non si dà follia maggiore” di Gioachino Rossini; Manon Lescaut: Intermezzo e Gianni Schicchi: “O mio babbino caro” di Giacomo Puccini; Aida: Finale Atto II di Giuseppe Verdi; Wiener Blut (Sangue viennese) op. 354 di Johann Strauss (junior); Bahn Frei, Polka Schnell op. 45 di Eduard Strauss; La Vedova Allegra: canzone di Vilja “Un dì, tra le rocce”; Tik-Tak Polka Schnell, op. 365 di Johann Strauss (junior); Romeo et Juliette: arietta-valse “Je veux vivre” di Charles Gounod per concludere con l’immancabile An der schönen blauen Donau (Sul bel Danubio blu) di Johann Strauss (junior), riconosciuto come uno fra i più famosi brani di musica classica di tutti i tempi. Proprio 150 anni fa ci fu la prima esecuzione di questo valzer, nel febbraio 1867. Il concerto di Senigallia avrà in aggiunta anche musiche di Piovani e Iturralde.