Fonte della Serpe: party scatenato con il deejay set di Joe Delirio

Il penultimo giorno dell' anno si può trascorrere in allegria alla Fonte della Serpe di Osimo con Aurelio Laloni in arte Joe Delirio che celebra i suoi quarant'anni di follie musicali.

La performance ha inizio alle 19 e a seguire deejay Riccardo con il suo dark & wave dj set. Per chi vuol mangiare alla Fonte non mancherà il servizio per cenare e gustare piatti della tradizione. Per info e prenotazioni cena: 373 7518889 mail: fontedellaserpe@gmail.com.