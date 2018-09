Fondazione regionale arte nella danza: ripartono i corsi dalla classica all'hip hop

Tutti sulle punte perché il 10 settembre riprendono i corsi di danza presso la Fondazione regionale arte nella danza città di Ancona. Si possono frequentare lezioni gratuite di orientamento nei diversi stili di danza, dalla classica al modern, alla danza contemporanea, al jazz, all'Hip Pop. Frequentare un corso di danza è importante per sviluppare le proprie attitudini, ma anche per socializzare con altri giovani amanti di questa disciplina, per divertirsi e per imparare che l'impegno ed il rigore aiutano a raggiungere i propri obiettivi.



Per informazioni chiamare il 3479880530 oppure scrivere a eugenia.morosanu@libero.it