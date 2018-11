Flow: un nuovo inizio con l'improvvisazione a teatro

Il 25 novembre teatro Terra di Nessuno presenta Flow, un spettacolo di improvvisazione teatrale che si tiene presso l'Accademia 56, in via delle Palombare. Biglietto unico: 8€.

Su idea e regia di Susanna Cantelmo, questo spettacolo è una long form d’improvvisazione teatrale che si ispira al celebre Harold. Nasce da uno studio sulle possibilità creative che si generano quando le ricchezze individuali si fondono. Un esperimento in cui la fiducia verso l’altro, la totale apertura delle proprie emozioni, sono elementi fondanti. Flow è un flusso di storie continuo, un susseguirsi di frammenti di vita i quali si originano l’uno dagli altri. Ogni storia prende vita dalla precedente tramite un’ispirazione fisica, drammaturgica o testuale; nasceranno così storie di ogni colore: da quelle drammatiche, a quelle leggere e comiche, da quelle oniriche a quelle surreali. Lo spettacolo inizia con luci soffuse ed una musica di sottofondo, con gli attori già sul palco, fisicamente fusi tra di loro, attorcigliati gli uni agli altri, in una simbologia di rinascita, di quiete prima della tempesta, di un magma rigenerante. Lentamente gli attori cominciano a muoversi, a guardarsi, a toccarsi, ad esplorarsi. E da un impulso di uno o più attori prenderà vita una storia. Tramite transizioni, seguendo la sincerità di un impulso soggettivo, dato dall'emozione, dalla musica, dalla regia - con la quale c’è un profondo scambio reciproco - dalla situazione, ci si muoverà fluidamente verso un’altra storia. Un susseguirsi di vite che possono durare istanti o minuti, che possono tornare, mostrando sempre la loro profonda intensità. E poi lentamente il magma tornerà a solidificarsi: gli attori si rimetteranno sul palco in una fusione fisica, stretti gli uni con gli altri, corpi mischiati fra di loro. Sarà la fine dello spettacolo, ma ogni fine non è nient’altro che un nuovo inizio. Flow è quindi un viaggio che coinvolge lo spettatore in questo flusso sfaccettato, intenso ed emozionante come la vita stessa. Flow è il flusso della vita come non lo avete mai visto.



Per informazioni e prenotazioni scrivere alla pagina Teatro Terra di Nessuno o messaggio privato all'indirizzo info@teatroterradinessuno.it, o telefonare ai numeri 3921117839 e 3291018885.