Flora e fauna: in scena tutte le sfumature del rock

Sabato 7 luglio alla Fonte della Serpe al via il concerto della band Flora e Fauna, gruppo locale di amici rockettari che suonano insieme da alcuni anni. Flora, Angelo, Giancarlo, Andrea e Piero esprimono il loro rock con varie sfaccettature, da pezzi con ritmi più melodici, a pezzi che hanno una grande energia, con un rock che viene influenzato da altri generi a loro cari, con una formazione che comprende due chitarre, basso, batteria e voce. Le composizioni sono tutte loro originali, cantate con la splendida e grintosa voce di Flora, alcune in italiano ed altre in inglese.



Inizio concerto ore 22,30. Dalle 19,00 potrete gustare un ricco aperitivo nello stile della Serpe, con piatti preparati con prodotti a chilometro zero. Per info e prenotazione: cell.: 373 7518889, mail: fontedellaserpe@gmail.com.